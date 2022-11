Inaugurazione Rho-Monza: "Si apre una nuova via verso il futuro"

Le parole del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa ai microfoni di Settegiorni.

L'inaugurazione della Rho-Monza

E' finita da poco l'inaugurazione della Rho-Monza organizzata da Milano Serravalle . Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di ospiti d'eccezione. Tra i sindaci dei Comuni che interessano l'infrastruttura, alle rappresentanze regionali, fino al Ministro Matteo Salvini e al Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il commento del Presidente del Senato

"Sono felicissimo - ha affermato ai microfoni di Settegiorni Ignazio La Russa - E' un momento di festa perchè quando si apre una nuova strada, in questo caso un nuovo tratto della tangenziale, è come se si aprisse una via del futuro".

"Guardiamo al domani"

L'attenzione è sempre rivolta alla sostenibilità: "Guardiamo al domani partendo da oggi con un'occasione in cui il miglioramento dell'ambiente, della mobilità, dell'incontro con le persone è tutt'uno. Buona giornata a tutti voi".