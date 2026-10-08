Inaugurazione per la nuova scuola Sante Zennaro

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Non poteva esserci modo migliore della inaugurazione della nuova scuola primaria, realizzata in via Bianchi e aperta a maggio di quest’anno, per ricordare il 70esimo anniversario della morte di Sante Zennaro, l’eroe di Terrazzano che salvò 94 bambini e tre maestre minacciate di morte e tenute prigioniere nella vecchia scuola di Terrazzano dai fratelli Arturo ed Egidio Santato.

La cerimonia inizierà alle 9.45 al cimitero con la deposizione di una corona sulla tomba

Per ricordare l’importante avvenimento l’Amministrazione comunale ha organizzato un ricco programma in collaborazione con la dirigenza e le insegnanti della primaria. Domenica la cerimonia commemorativa prenderà il via alle 9.45 al cimitero di corso Europa, alla presenza dei familiari di Zennaro, e verrà deposta una corona al suono del Silenzio. Alle 10.30 davanti alla ex scuola Sante Zennaro, in piazza Chiesa, sono previsti l’Alzabandiera, alla presenza del Corpo Musicale Santa Cecilia e i discorsi commemorativi di Renata De Angeli , ex alunna della scuola di Terrazzano, una dei 94 bambini tenuti prigionieri, e del sindaco Andrea Orlandi.

Alle 11 la Messa poi il taglio del nastro della nuova scuola dedicata a Sante Zennaro

Alle 11 sarà celebrata la Messa nella Chiesa di San Maurizio, quindi, dopo le 11.30, ci si muoverà in corteo verso la nuova scuola Sante Zennaro. A mezzogiorno il taglio del nastro con i discorsi del sindaco, dell’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e dell’assessore ai Lavori pubblici Emiliana Brognoli. Seguiranno le performance dei bambini e un ricco picnic nel giardino della scuola.

Oltre alla scuola di Terrazzano dedicata a Zennaro anche la scuola di Grignago Polesine

Oltre alla scuola di Terrazzano all’eroe oggi sono intitolati una via e la scuola media della frazione di Grignago Polesine, in provincia di Rovigo dove era nato, un istituto scolastico di Imola, una via a Voghera, un francobollo delle Poste Italiane, emesso nel 2024. A Sante Zennaro fu assegnata anche la medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con eroico spirito altruistico e sublime sprezzo del pericolo, si introduceva per primo disarmato in un’aula scolastica, in cui due folli fortemente armati si erano barricati, minacciando di uccidere o di accecare un centinaio di scolari e tre maestre, da essi legati e trattenuti in ostaggio. Nel nobile generoso tentativo di affrontare i criminali, restava colpito a morte, impedendo con il sacrificio della propria vita, l’attuazione di una strage».