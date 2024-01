Inaugurazione nuovi spazi Acli ad Abbiategrasso

Le Acli di Abbiategrasso hanno recentemente traslocato in nuovi locali (a fianco di quelli vecchi), i quali permetteranno una gestione migliore dei Servizi verso la popolazione. Per festeggiare questo nuovo traguardo, hanno organizzato per venerdì 19 gennaio 2024 l’inaugurazione dei nuovi locali.

Il giorno dell’inaugurazione

Alle 15.30: S. Messa in S. Pietro, celebrata dal p. Sergio (padri Somaschi di Corbetta ) e con la partecipazione del Coro del Sacro Cuore; alle 16.30: apertura della nuova Sede con buffet, arricchita con la mostra "Il grido della Terra"

Programmati due eventi

La nuova sede ospiterà due incontri. Il 25 gennaio alle ore 21 incontro pubblico di geopolitica su “Africa e Brics” , in collaborazione con i gruppo Attivati. Il 9 febbraio spettacolo teatrale su “Donne e lavoro”, in collaborazione con l’istituto Bachelet di Abbiategrasso