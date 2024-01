Inaugurazione del sottopasso di Corso Europa il 30 gennaio.

Inaugurazione del sottopasso di Corso Europa

Apre un'importante infrastruttura attesa da anni dalla città di Lainate.

Martedì 30 gennaio, alle 11, si terrà l'inaugurazione del nuovo sottopasso di corso Europa.

L'Amministrazione Comunale di Lainate invita a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di un’importante infrastruttura connessa all’ampliamento a 5 corsie dell’Autostrada A8, nel tratto Milano Nord-Lainate: il sottopasso di Corso Europa a Lainate.

All’interno dell’imponente Progetto che in questi anni ha interessato la città di Lainate e ha portato alla realizzazione della prima autostrada in Italia a cinque corsie per senso di marcia, si inaugura un’opera - molto attesa dalla cittadinanza - che contribuirà in modo significativo ad alleggerire la pressione viabilistica sul territorio.

Per celebrare questo importante traguardo, in collaborazione con Città Metropolitana di Milano e ASPI, è stato organizzato un momento istituzionale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Prevista la partecipazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.

"L'appuntamento per tutti è alle 11 presso corso Europa all’altezza del numero civico 14. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".