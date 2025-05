Il giorno 15 maggio si è svolta l'inaugurazione del punto vendita diretto di Nuovenergie Spa (NEV) di via Sempione, 46 a Pero, alla quale hanno partecipato il Sindaco Antonino Abbate con l'Assessore alle Partecipate Giuseppe Vatalaro, la Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEV Claudia Zanetti e il Direttore Generale Luca Galetti.

Inaugurato un nuovo punto vendite di Nuovenergie

La società a partecipazione pubblica è stata costituita nel 2003; a oggi, la partecipazione maggioritaria del 70% è detenuta dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Pero e persegue finalità di interesse pubblico quali la gestione di servizi di acquisto, importazione, esportazione e fornitura di gas metano e di energia elettrica ad utenze domestiche, commerciali e industriali su tutto il territorio italiano.

Il negozio aperto a Pero è il dodicesimo punto vendita diretto e rappresenta una opportunità per i cittadini di avere un contatto diretto con i consulenti della società. Lo store è aperto dal lunedì al giovedì fino alle 18 e venerdì fino alle 15:30.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le dichiarazioni del sindaco Abbate

Negli ultimi anni la società ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero dei clienti ricevendo vari attestati di eccellenza in termini di crescita degli utili, affidabilità finanziaria e sostenibilità, innovazione tecnologica, nonché per l'impegno sociale e culturale; per approfondimenti sul modello societario si invita a consultare il Bilancio di Sostenibilità.

Ha dichiarato il Sindaco Antonino Abbate: "Dopo ventidue anni dalla costituzione di NEV l'amministrazione comunale esprime soddisfazione per l'apertura dello sportello di prossimità di Pero, frutto del costante dialogo e della collaborazione istituzionale tra il Comune di Pero, gli altri soci pubblici e la dirigenza della società, alla quale è stato espressamente richiesto, oltre all'impegno di continuare a garantire l'efficienza operativa, finanziaria e gestionale, di prestare la massima attenzione alle iniziative locali e alle esigenze dei cittadini del nostro Comune".

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it