Inaugurata a Dairago una nuova postazione di defibrillazione pubblica attiva 24/24 h.
Inaugurato un nuovo defibrillatore automatico
Ieri mattina, 5 ottobre 2025, alla presenza del parroco don Giuseppe, del sindaco Paola Rolfi e dei rappresentanti delle associazioni Madonna in Campagna e OST Volley Dairago è stata attivata il via Verdi 28 la nona postazione pubblica presente in paese. Dopo la benedizione impartita da don Giuseppe e i ringraziamenti del sindaco Paola Rolfi, il presidente di 60milavitedasalvare ha ricordato l’importanza di questi strumenti:
“Il 29 settembre scorso, giornata mondiale del cuore, l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato le malattie cardiovascolari quali principali cause di decesso in Italia. L’arresto cardiaco improvviso causa ogni anno 60.000 vittime ma, come sottolineato in una nota dal presidente dell’European Resuscitation Council Federico Semeraro, questa patologia è ancora sottovalutata e non considerata come emergenza sanitaria. La conferma di quando sostenuto da Semeraro arriva purtroppo dalla mancata applicazione delle norme contenute nella legge 116/2021 che avrebbe dovuto garantire ad ogni persona colpita da un arresto cardiaco le medesime possibilità di sopravvivenza, possibilità rimaste sulla carta per la mancata emanazione dei decreti attuativi”.