Inaugurata a Dairago una nuova postazione di defibrillazione pubblica attiva 24/24 h.

Inaugurato un nuovo defibrillatore automatico

Ieri mattina, 5 ottobre 2025, alla presenza del parroco don Giuseppe, del sindaco Paola Rolfi e dei rappresentanti delle associazioni Madonna in Campagna e OST Volley Dairago è stata attivata il via Verdi 28 la nona postazione pubblica presente in paese. Dopo la benedizione impartita da don Giuseppe e i ringraziamenti del sindaco Paola Rolfi, il presidente di 60milavitedasalvare ha ricordato l’importanza di questi strumenti: