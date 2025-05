Inaugurato il terzo defibrillatore donato dalla contrada San Martino di Legnano.

Ecco il terzo defibrillatore da San Martino

Taglio del nastro per il terzo defibrillatore donato alla comunità di Legnano dalla contrada San Martino. La cerimonia si è svolta ieri, domenica 4 maggio 2025. Durante l'ultima giornata dello Street food nel parco di piazza Trento Trieste, è stato posizionato ed inaugurato il terzo defibrillatore - strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco - donato dalla contrada San Martino con la raccolta fondi che ha permesso di cardioproteggere diversi punti del territorio. I defibrillatori attualmente messi a disposizione (un altro si trova fuori dal maniero di via 29 Maggio e un altro ancora davanti alla gastronomia Vedani sempre sulla via 29 Maggio) sono stati acquistati con il ricavato di alcuni eventi organizzati dalla Reggenza, il contributo di diversi esercenti della zona, l'impegno e le generose offerte degli stessi contradaioli.

Seguirà a breve un momento di condivisione con la presenza di insegnanti e bambini della Scuola Mazzini che hanno partecipato con grande interesse al progetto scuola organizzato dall'associazione "60milavitedasalvareOdv", da tanti anni in prima linea per promuovere la cardioprotezione.

I defibrillatori

Questi strumenti possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Si tratta di strumenti che tutti possono utilizzare: emettono facili comandi vocali e si viene inoltre guidati telefonicamente dall'operatore del 118.