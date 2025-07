il progetto di mobilità condivisa

E-Vai è il car sharing regionale lombardo, integrato con il sistema ferroviario e aeroportuale

Martedì 1 luglio in via Maria Cristina, di fronte all'ingresso del parco comunale, alla presenza del sindaco, dell'assessore alla mobilità e del comandante della polizia locale, è stato inaugurato a Pero il primo servizio di car sharing, con uno stallo di sosta e un’autovettura ibrida a basse emissioni.

Inaugurato il servizio di car sharing comunale

E-Vai è il car sharing regionale lombardo, integrato con il sistema ferroviario e aeroportuale. Non vi è nessun limite di confine urbano ed è possibile viaggiare liberamente tra città, aeroporti e stazioni ferroviarie della Lombardia. L’intero processo avviene attraverso l’applicazione, dalla prenotazione al pagamento via carta di credito. Inoltre, con le auto E-Vai è possibile accedere gratuitamente alle aree a traffico limitato, all'area C e parcheggiare sulle strisce blu.

Il servizio a Pero prevede di lasciare l’auto nello stesso punto di ritiro. Il servizio è gestito dalla società E-Vai, di FNM Group, azienda di gestione dei servizi di smart mobilty presente in 150 comuni lombardi, 3 aeroporti strategici, oltre alle principali stazioni ferroviarie e nei capoluoghi di provincia lombardi.

Le informazioni sull'utilizzo dell'app e sulle tariffe sono disponibili anche nel materiale in distribuzione e sul sito E-vai.

Le parole del sindaco Abbate

Il Sindaco Antonino Abbate ha dichiarato:

"Siamo molto soddisfatti dell'avvio di questo servizio in quanto offre ai cittadini che devono usare una vettura per un determinato periodo di tempo, la possibilità di avere a disposizione, in prossimità della propria abitazione, una vettura ibrida a basse emissioni in car sharing, consentendo quindi di abbinare al mezzo pubblico tradizionale un mezzo di trasporto ad uso individuale flessibile e pratico, con una serie di vantaggi nella mobilità comunale e regionale. Questo progetto di mobilità integrata si inserisce all'interno del perimetro delle iniziative di sostenibilità e rigenerazione urbana".

