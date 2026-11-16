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Aperto lo scorso 7 gennaio, il nuovo refettorio al servizio della primaria “Federici” di via Mazzo e della secondaria di primo grado di via Terrazzano a Rho è stato inaugurato sabato 14 novembre. Nella sala creata grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 745mila euro, si sono riuniti il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore ai Lavori Pubblici edifici Emiliana Brognoli, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi, l’Assessora Valentina Giro e la consigliera comunale Clelia La Palomenta. Presenti il Luogotenente Luigi Pino e il Capitano Alfonso Cafarella dell’Arma dei Carabinieri.

L’opera

Il nuovo refettorio conta 212 posti e garantisce due turni del servizio mensa, è gestito da Sodexo. Per la società di ristorazione erano presenti Luca Mazzilli e Giuseppe Mariani, referente per la mensa di via Mazzo 19.

L’edificio è stato costruito con materiali che consentono alte prestazioni energetiche e con cappotto termico, serramenti in pvc e vetri basso emissivi; l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti è installato sotto la pavimentazione in collegamento alla rete di teleriscaldamento. Un tunnel raccorda la struttura con la scuola primaria. All’esterno si sono creati vialetti in masselli autobloccanti e spazi alberati per i momenti di gioco dei bambini.

A partire dalle 10 genitori e ragazzi sono stati accolti da tutto il corpo docente coordinato dal dirigente scolastico Pasquale Donnarumma e dalle referenti di plesso Antonella Atronne e Maria Rubina Ferilli per la primaria e Patrizia Verga per la secondaria. Le famiglie sono state accompagnate a visitare la piastra esterna, il Laboratorio di ceramica, l’Aula relax, l’Aula STEAM e il grande spazio ex refettorio che ora viene utilizzato come auditorium. I bimbi hanno esposto i loro lavoretti in ceramica, i ragazzi delle medie hanno messo in mostra progetti di scienze, compresi piccoli robottini, oltre a una serie di lavori sulla lotta alla criminalità organizzata, con focus sulle vittime delle mafie, come Peppino Impastato o il giudice Rosario Livatino, e sui giornalisti che raccontano le logiche mafiose e vengono minacciati costantemente. I ragazzi hanno fatto da ciceroni illustrando anche lavori relativi a storia e storia dell’arte. Originali le cartoline disegnate dagli studenti per raccontare le loro vacanze, esposte accanto alla barca a vela realizzata da un nonno con alcuni ragazzi e insegnanti.

Anche il Comitato genitori si è dato da fare con un proprio banchetto e animando poi il rinfresco preparato da Sodexo. Non è mancato un riferimento all’Associazione San Filippo Fighters, ben nota a scuola per la presenza del piccolo Lorenzo che affronta questa sindrome con l’aiuto di maestre e compagni di classe.

I diversi gruppi sono poi confluiti nel nuovo Refettorio, dove si è svolta la cerimonia inaugurale organizzata dall’Ufficio Cerimoniale e presentata da Angela Grassi. I ragazzini di quinta della primaria hanno proposto un canto, quindi si sono svolti i discorsi istituzionali.

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I commenti

L’Assessore Paolo Bianchi ha dato il benvenuto a tutti:

“Oggi – ha detto – è un giorno di grande festa per la nostra comunità rhodense ma soprattutto per le due scuole e questo quartiere di San Pietro. Non inauguriamo solo sedie, tavoli, materiali di cucina, ma uno spazio di relazione. Investiamo sul futuro dei bambini e sul loro benessere. Qui i bambini non solo mangiano, ma hanno modo di creare amicizie e questo è un investimento grande. Oltre al refettorio abbiamo potuto creare altri spazi, che avete visitato, dove organizzare una didattica moderna e accompagnare i ragazzi nella crescita. Ai bimbi auguro che questo spazio sia teatro di bellezza, di crescita e di grande gioia”.

Un grazie è stato rivolto alle imprese e ai collaudatori, all’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Daniele Forcillo che ha seguito il progetto. L’Assessore Emiliana Brognoli ha così ricordato:

“Questo percorso è nato quando il Ministero ha emesso un bando per refettori scolastici, abbiamo deciso di partecipare e ce lo siamo aggiudicato. E’ un refettorio progettato pensando al benessere di chi lo frequenta e al risparmio dei consumi. Ci siamo concentrati su utilizzo di fonti rinnovabili, pompe di calore, integrazione con teleriscaldamento, raffrescamento estivo. Ma il refettorio è solo una parte del progetto, perché costruire questo spazio ha liberato altri ambienti che si sono resi disponibili al servizio della didattica laboratoriale, che da sempre caratterizza questi plessi. In estate abbiamo sistemato i laboratori, gli spazi esterni e migliorato questo locale, con pannellature fonoassorbenti. Da un lato abbiamo intercettato risorse PNRR dall’altro abbiamo investito risorse comunali per la seconda fase di interventi. Guardiamo al futuro creando spazi adeguati alle esigenze dei ragazzi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a migliorare gli spazi, le vostre referenti, per cucire un vestito tagliato su misura secondo le vostre necessità”.

E’ quindi intervenuto il dirigente scolastico Pasquale Donnarumma, attivo dall’1 settembre:

“E’ un momento di gioia, di condivisione di un risultato perseguito dall’Amministrazione comunale. Ringrazio Sindaco e Assessori, l’Ufficio tecnico e le imprese. Ringrazio maestre e professori che hanno organizzato questo momento di incontro e di festa e sono qui presenti oggi accogliendo tante famiglie. La mensa è un ambiente scolastico, un ambiente di apprendimento. Al di là degli arredi, in ogni spazio si instaurano delle relazioni. Questo è uno spazio in cui far crescere i nostri studenti. E’ importante dialogare con il Comune e con le famiglie perché non si educa da soli e la scuola ha bisogno di un costante rapporto collaborativo con le istituzioni del territorio nell’ottica di far crescere i nostri ragazzi nel miglior modo possibile. In questa fase storica delicata, una scuola che funziona è un bene per l’intera comunità. Qui ci sono tutti i presupposti per far bene”.

La parola è passata alla Sindaca dei ragazzi e delle ragazze Giorgia Nacci, affiancata da Mattia Catanzariti e Giosué Scarazzini, del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze:

“E’ un onore per noi prendere la parola per inaugurare questi spazi. La scuola per noi non è solo un luogo dove fare lezione ma un luogo in cui passiamo gran parte della giornata e cresciamo stando insieme. Vedere la scuola trasformarsi in meglio è una gioia per tutta la comunità scolastica. La mensa è un ambiente fantastico: è luminosa, spaziosa e accogliente. Ideale per vivere il pranzo come una vera pausa rilassante in compagnia. Le nuove aule sono dotate di tutto quello che ci serve. Fare lezione in posti così curati e tecnologici ci dà molta più motivazione e ci stimola a fare del nostro meglio ogni giorno. Avevamo poi a cuore la nuova piattaforma da gioco nel giardino: ora i bambini possono correre e svolgere attività all’aperto. Alcuni di noi finiranno a giugno la terza media ma è motivo di orgoglio sapere che altri troveranno poi una scuola così bella e accogliente. Ringraziamo preside e professori che si sono impegnati a realizzare tanti progetti per noi”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha chiesto ai ragazzi cosa amino di più e loro hanno espresso le loro preferenze: “creare, studiare, fare i lavoretti, giocare, mensa, le nostre brave maestre, progetti, stare bene”. Quindi, prima del taglio del nastro, il primo cittadino ha concluso: