Inaugurato il primo supermercato in paese

Inaugurato mercoledì mattina il nuovo supermercato a Cisliano. A marchio IN’S, la struttura si colloca all’angolo tra la Sp114 e la via Cavalier Refaldi. Presenti l’amministrazione comunale e i dirigenti dell’insegna, nonché tanti cittadini.

“Il progetto – spiega l’assessore al commercio Viviana Colombo – è nato dalla necessità di dotare Cisliano di un supermercato di dimensioni contenute a completamento dei servizi del paese, dando così anche risposta alle numerose richieste fatte dai cittadini, soprattutto di chi, per anzianità o problemi di salute, non può prendere l’auto per recarsi nei comuni limitrofi. La struttura consentirà agli abitanti di Cisliano di andare a fare la spesa a piedi o in bicicletta e sarà utilizzabile anche dall’utenza di passaggio sulla strada provinciale”.

“Per facilitare l’accesso alla struttura – specifica l’assessore ai lavori pubblici Andrea Sangiacomo – è stata costruita una nuova rotatoria all’incrocio di via Refaldi con via Leonardo da Vinci; sono inoltre stati realizzati nuovi parcheggi privati da asservire a uso pubblico completi di marciapiedi, spazi di sosta e di manovra, tutti i servizi in sottosuolo e l’impianto di pubblica illuminazione”.