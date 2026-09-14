Inaugurato il nuovo Sportello Antiviolenza al Centro Salute di via Albarina

Il risultato è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra tra Comune di Legnano, Rete Ticino Olona contro la violenza e Auser Filo Rosa Odv–Ets con l'Amministrazione comunale di Vanzaghello

Offrire vicinanza, sostegno e aiuto concreto e puntuale alle vittime di violenza. Con questo scopo è stato inaugurato, giovedì 10 settembre nel pomeriggio, il nuovo Sportello Antiviolenza nel Centro Salute «Ambrosetti Calloni» di via Albarina 17 a Vanzaghello.

La rete tra istituzioni e associazioni del territorio

«Grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra tra Comune di Legnano, Rete Ticino Olona contro la violenza e Auser Filo Rosa Odv–Ets con la nostra Amministrazione comunale, ecco uno spazio che si candida a diventare un importante punto di riferimento per Vanzaghello e per il territorio intero – ha affermato il sindaco Arconte Gatti – Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante e fondamentale progetto. Grazie ai sindaci e agli amministratori dei Comuni del Castanese e del Legnanese intervenuti. Grazie al Distretto dell’Asst Ovest Milanese e alle associazioni del paese presenti, Caritas e Croce Azzurra Ticinia Odv. E un ringraziamento speciale alle referenti e alle volontarie per il grande lavoro e la presenza sul territorio».

I giorni e gli orari di apertura

Lo Sportello Antiviolenza sarà aperto il martedì dalle 14 alle 17 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. «Un servizio in più, dunque, che si aggiunge a quelli già presenti al Centro Salute», conclude il primo cittadino.