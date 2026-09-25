Inaugurato il nuovo servizio di prelievi ematici nell’ambulatorio comunale

Il punto prelievi, attivato in collaborazione con Asst, coincide con la riapertura della struttura e sarà disponibile a cadenza quindicinale

Numerosa la partecipazione da parte dei cittadini meseresi ieri, giovedì 24 settembre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo punto prelievi ematici negli ambulatori comunali di Mesero, in via San Bernardo 2.

La cerimonia di inaugurazione

Alla presenza del sindaco Davide Garavaglia, dell’assessore al Sociale Veronica Molla, del direttore del Distretto del Magentino Angelamaria Sibilano, del direttore Socio sanitario Giovanni Guido Guizzetti e del personale infermieristico e amministrativo dell’Asst di Magenta, nella mattinata di ieri si è svolto un momento inaugurale degli spazi che verranno adibiti a questo nuovo servizio di attività di prelievi a partire da giovedì 1 ottobre.

La collaborazione tra Comune e Asst

Dopo più di un anno e mezzo di trattative e grazie alla collaborazione con l’Asst Ovest Milanese e la Casa di Comunità di Magenta, il Comune è riuscito a riaprire gli ambulatori comunali per offrire alla cittadinanza un servizio utile che mancava da tempo in paese. Ora, a cadenza quindicinale, i cittadini potranno contare su un servizio comodo, puntuale e vicino, dedicato a tutti ma in special modo riservato ad anziani, persone in difficoltà con gli spostamenti e pazienti fragili.

La soddisfazione dell’assessore

L’assessore Molla ha dichiarato di essere «soddisfatta del traguardo ottenuto, riportando in paese un servizio a me caro e prezioso. Dall’inizio del mandato ho sostenuto l’apertura degli ambulatori comunali e di un servizio utile a tutti. Dopo molto tempo ci sono riuscita. Ora l’invito è quello di utilizzare questo spazio per portare avanti nel tempo un servizio che era reclamato da molto e da molti».

Al termine della cerimonia di inaugurazione l’Amministrazione comunale ha offerto un rinfresco a tutti i presenti.