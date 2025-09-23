Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica

Un momento importante per la comunità rosatese. Domenica, 21 settembre 2025, il sindaco di Rosate Carlo Tarantola con l’assessore allo sport Silvia Nidasio e quello ai lavori pubblici Daniele Del Ben, sono stati accolti dal presidente Roberto Leoncini dai dirigenti e dai ragazzi della Polisportiva Rosatese per l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica, che sostituisce il campo d’allenamento che si trovava nel centro calcistico Lino De Amici, visibilmente ammalorato.

Un impianto pronto per la nuova stagione sportiva

Un intervento da 165mila euro che è stato ultimato, come promesso, per l’inizio del nuovo campionato. Il presidente leoncini ha ringraziato il sindaco e gli assessori per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel venire incontro alle esigenze della società. Nel suo breve discorso dopo il taglio del nastro, il sindaco si è detto contento per quest’altro obiettivo raggiunto dalla sua amministrazione, informando i presenti che il prossimo intervento sarà la costruzione di una tribuna coperta al servizio di questo nuovo campo e la cui costruzione inizierà tra breve tempo. Una struttura semplice in metallo, poggiata su una platea in calcestruzzo, che permetterà agli spettatori di vedere le partite seduti e riparati. Ma non solo, il Comune di Rosate sta partecipando ad un bando, che se finanziato, permetterà di fare molti interventi per la riqualificazione degli spogliatoi, aggiungendo valore aggiunto all’ impianto e per gli utenti.