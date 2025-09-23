Sport

Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica

Un impegno mantenuto dall’Amministrazione al servizio della comunità

Rosate · 23/09/2025 alle 11:02

Un momento importante per la comunità rosatese. Domenica, 21 settembre 2025,  il sindaco di Rosate Carlo Tarantola con l’assessore allo sport Silvia Nidasio e quello ai lavori pubblici Daniele Del Ben, sono stati accolti dal presidente Roberto Leoncini dai dirigenti e dai ragazzi della Polisportiva Rosatese per l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica, che sostituisce il campo d’allenamento che si trovava nel centro calcistico Lino De Amici, visibilmente ammalorato.

 

rosate-inaugurazionecamposintetito

Un impianto pronto per la nuova  stagione sportiva

Un intervento da 165mila euro che è stato ultimato, come promesso, per l’inizio del nuovo campionato. Il presidente leoncini ha ringraziato il sindaco e gli assessori per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel venire incontro alle esigenze della società. Nel suo breve discorso dopo il taglio del nastro, il sindaco si è detto contento per quest’altro obiettivo raggiunto dalla sua amministrazione, informando i presenti che il prossimo intervento sarà la costruzione di una tribuna coperta al servizio di questo nuovo campo e la cui costruzione inizierà tra breve tempo. Una struttura semplice in metallo, poggiata su una platea in calcestruzzo, che permetterà agli spettatori di vedere le partite seduti e riparati. Ma non solo, il Comune di Rosate sta partecipando ad un bando, che se finanziato, permetterà di fare molti interventi per la riqualificazione degli spogliatoi, aggiungendo valore aggiunto all’ impianto e per gli utenti.

