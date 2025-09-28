Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica

Un momento importante per la comunità rosatese. Il sindaco di Rosate Carlo Tarantola, ’assessore allo Sport Silvia Nidasio e quello ai Lavori pubblici Daniele Del Ben sono stati accolti dal presidente Roberto Leoncini, dai dirigenti e dai ragazzi della Polisportiva Rosatese per l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica (nelle foto), che sostituisce il campo d’allenamento che si trovava nel centro calcistico Lino De Amici, visibilmente ammalorato. Un intervento da 165mila euro che è stato ultimato, come promesso, in tempo per l’inizio del nuovo campionato.

Amministrazione sensibile

Il presidente Leoncini ha ringraziato il sindaco e gli assessori per l’impegno e la sensibilità dimostrata nell’andare incontro alle esigenze della società. Nel suo breve discorso dopo il taglio del nastro, il sindaco si è detto contento per quest’altro obiettivo raggiunto dalla sua Amministrazione, informando i presenti che il prossimo intervento sarà la costruzione di una tribuna coperta al servizio di questo nuovo campo e la cui costruzione inizierà a breve. Una struttura semplice in metallo, poggiata su una platea in calcestruzzo, che permetterà agli spettatori di vedere le partite seduti e riparati.

Nuovo bando per gli spogliatoi

Ma non solo, il Comune di Rosate sta già pensando allo step successivo, sta partecipando a un bando che, se finanziato, permetterà di fare molti interventi per la riqualificazione degli spogliatoi, aggiungendo valore all’impianto sportivo e più comfort per gli utenti.