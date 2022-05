Inaugurato il nuovo bosco dei bambini

L'area verde

Decine i bambini che nel bosco di San Giorgio su Legnano hanno potuto mettere una targhetta con il proprio nome.

Nella mattinata di oggi, martedì 10 maggio 2022, a San Giorgio su Legnano è stato inaugurato "Il bosco dei bambini".

Un nuovo parco con 300 alberi

Nel nuovo parco sono stati piantumati circa trecento fra piante e arbusti già formati: l'area verde si trova in via Don Bosco, dopo il Cimitero di San Giorgio. Presenti al taglio del nastro il sindaco Walter Cecchin e le organizzazioni che hanno permesso la realizzazione di questo bosco dei bambini, tra cui Latidama Real Estate e LTC group di San Giorgio, con il patrocinio del Comune di San Giorgio.

Un nuovo albero per ogni bambino

Dopo una piccola lezione per i bambini della scuola dell'infanzia paritaria "Arcobaleno dei bambini", su quali alberi fossero stati piantati nel bosco e su come sono stati piantati, i bimbi si sono occupati di appendere una targhetta con scritto il loro nome e data di nascita sull'albero che più preferivano, in modo tale che rimanesse riconoscibile nel corso degli anni.

Gli alberi piantati sono arbusti autoctoni: querce, frassini, ciliegi. Ai bambini è stato anche spiegato l'impatto ambientale in positivo che il bosco ha e avrà in futuro e che sarà un modo per creare anche un piccolo ecosistema, tra insetti e piccoli animali.