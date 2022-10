Inaugurato il nuovo anno accademico dell’UTE di Lainate. Un momento di incontro e di condivisione di tante attività.

Inaugurato il nuovo anno accademico dell’UTE di Lainate

A presentare la nuova stagione di corsi il Presidente Marcello Belotti che ha ringraziato le “sue ragazze” sempre al servizio di tutti, offrendo un omaggio speciale a Gianfranca Castellini per la sua ventennale attività di volontaria tra le fila dell’Università per tutte le età.

“L’apertura del nuovo anno accademico rappresenta un appuntamento di cultura, conoscenza e socialità. Un momento di incontro e di condivisione di tante attività”, ha commentato l’assessore alla Cultura Danila Maddonini intervenuta insieme al sindaco ad augurare un Ottimo anno in compagnia di UTE.

“Se dovessimo raccontare Ute a chi non la conosce (esiste ancora qualcuno che non la conosce?) l’Ute è una signora Gianfranca che si emoziona dopo 20 anni, è un abbraccio tra amiche e amici, è relazione, quella bella e speciale. Il resto (docenti, corsi, viaggi e gite… e molto altro) sono il complemento di una bella esperienza che a Lainate vanta una lunga storia. Buon anno accademico a tutti!”

Presente per l’occasione anche la Presidente del Lions Club di Lainate, fondatore dell’Ute.