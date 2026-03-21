Inaugurato il Monumento in ricordo delle vittime della pandemia Covid-19

Un Monumento in ricordo dei concittadini vittime di Coronavirus è stato inaugurato al Cimitero comunale di Corbetta in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 istituita nel 2021 per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia.

Il ricordo

«Ho promesso che non li avremmo mai dimenticati. A Corbetta il ricordo di tutti i nostri cari che hanno perso la vita a causa del Coronavirus non sarà mai dimenticato – ha affermato il sindaco Marco Ballarini – Da oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, il Cimitero comunale accoglie un monumento commemorativo dedicato a chi ci ha lasciato durante gli anni della pandemia. Sei anni fa le nostre vite sono cambiate per sempre. La pandemia ha portato via abbracci, sorrisi e soprattutto persone che amavamo profondamente, lasciando un vuoto che nulla potrà colmare. Ma siamo stati uniti. Ricordare oggi significa trasformare quel dolore in memoria viva».

Il monumento che è stato scoperto e inaugurato mercoledì pomeriggio «è il simbolo di ogni vita spezzata e di ogni cuore che ha continuato a battere nonostante la perdita – ha sottolineato il primo cittadino – Un ringraziamento speciale alla Cooperativa Futura per la realizzazione del monumento e a tutte le persone che, in quel momento così delicato, hanno offerto aiuto e sostegno. Sei anni dopo, il loro ricordo continua a illuminare le nostre vite. Questo monumento è per loro, è per tutti noi. Per non dimenticare».

Un totem interattivo per la ricerca dei defunti

È stata inoltre introdotta una novità all’ingresso del Cimitero comunale, per facilitare i parenti e gli amici di tutti coloro che sono sepolti nel camposanto corbettese. «Quando la tecnologia è più umana che mai – ha esordito Marco Ballarini – Da oggi al Cimitero di Corbetta troverete un piccolo scrigno di memoria dedicato a chi non c’è più. Questo totem interattivo permetterà di ritrovare facilmente i propri cari tra i nominativi di coloro che riposano al Cimitero, offrendo indicazioni precise per raggiungere la loro sepoltura. Un gesto di attenzione verso i cittadini, per accompagnare con delicatezza chi visita il cimitero». Anche in questo caso il sindaco rivolge «un ringraziamento speciale alla Cooperativa Futura per la realizzazione del totem, segno concreto di cura e vicinanza alla comunità».