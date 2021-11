Inaugurato il monumento dedicato al Milite Ignoto

Bareggio

Il sindaco: "Rappresenta simbolicamente tutti gli italiani caduti in guerra".

Inaugurato in piazza Cavour a Bareggio il monumento dedicato al Milite Ignoto. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 7 novembre.

Il monumento è stato progettato dall'architetto Patrizia Gastoldi in sinergia con il sindaco Linda Colombo e gli Alpini. Undici pietre rappresentano i luoghi in cui si verificarono i combattimenti più cruenti della Prima Guerra Mondiale e la dodicesima rappresenta Aquileia, da dove partì la salma del Milite Ignoto per essere sepolta all'Altare della Patria a Roma. "La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti gli italiani caduti e dispersi in guerra - ha dichiarato il sindaco - Il Milite è esempio di altruismo e richiama anche l’immane sacrificio delle nostre forze armate nei conflitti che hanno attraversato la storia del nostro Paese e il nostro impegno quotidiano per essere esempio e speranza di un futuro migliore".

Conferita la cittadinanza onoraria al Milite

Nell'occasione, come deliberato in Giunta, il sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto consegnando una targa agli Alpini come promotori e custodi di questo riconoscimento.