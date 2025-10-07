Inaugurato il locale assegnato alla Pro Loco

Un luogo che torna a vivere, uno spazio restituito ai cittadini, un obiettivo raggiunto insieme: la scorsa settimana l’inaugurazione del locale assegnato alla Pro Loco di Albairate, è un traguardo ma anche un punto di partenza. Con questo importante appuntamento la comunità torna a poter contare su un ambiente accogliente, pronto a diventare casa di iniziative, incontri, progetti e momenti di socialità, un luogo per gli albairatesi.

Un nuovo cuore per la comunità

È un segno concreto della volontà di rendere il paese sempre più vivo, vicino alle persone e alle loro esigenze. La Pro loco è il cuore pulsante della iniziative per i cittadini, con un occhio di rigiardo nel consolidare e tutelare la tradizione.

“Con l’apertura di questo spazio – afferma l’Amministrazione presente all’inaugurazione con il sindaco Flavio Crivellin – realizziamo un impegno che ci eravamo presi con i cittadini: offrire un luogo dove trovarsi, crescere insieme e condividere esperienze. Un ringraziamento sincero e affettuoso va alla Pro Loco, custode di tradizioni e motore instancabile di entusiasmo. La passione, l’energia e lo spirito vivace di servizio dei volontari sono l’anima che darà calore e vita a queste mura, trasformandole in un vero cuore pulsante del paese. L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova storia: quella di uno spazio che, tornando al servizio dei cittadini, diventa simbolo di partecipazione, identità e futuro condiviso”.

Festa Patronale molto partecipata

Un importante momento per la comunità nel bel mezzo della festa Patronale che si è conclusa con grande partecipazione , che ha animato il paese per tutta la settimana appena trascorsa, con musica, tradizione con il palo della cuccagna , cultura e comunità: dalle mostre alle bancarelle degli artigiani, dalle celebrazioni religiose al concerto in auditorium, dalle letture per bambini al laboratorio con i nonni, ogni evento è stato accolto con entusiasmo da grandi e piccoli.