Un comando unico inaugurato nell'interesse del territorio, per la sicurezza di chi ci abita. Hanno usato queste parole il sindaco di Pogliano Milanese Carmine Capri e di Nerviano Daniela Colombo durante l'inaugurazione del Comando unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano diretto dal comandante Stefano Palmeri avvenuto nella mattinata di oggi, 6 marzo, in via Toscanini a Pogliano Milanese.

Inaugurato il comando unico di Polizia locale di Pogliano e Nerviano

Diverse le autorità presenti dall'onorevole Maullo agli assessori Regionali La Russa e Comazzi, dai comandanti dei Carabinieri di Legnano ai comandanti delle stazioni di Polizia Locale della zona.