Inaugurato il 55esimo Dae pubblico: un dono alla città in memoria di Piero Zanardelli

Inaugurata la 55esima postazione di defibrillazione pubblica a Legnano. Il nuovo Dae è collocato in via Oberdan 4 sul muro di cinta della Carrozzeria Carroccio

Inaugurato il 55esimo Dae h24 a Legnano

Il taglio del nastro si è svolto nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre. Questa postazione è frutto della collaborazione tra l’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilaneseodv, la Carrozzeria rappresentata dai proprietari Matteo e Francesco D’Apolito e il Lions Club Carroccio rappresentato dalla presidente Francesca Preti. Presente alla cerimonia anche il sindaco Lorenzo Radice.

Un gesto concreto per ricordare Piero Zanardelli

La nuova postazione cittadina nasce dal desiderio di ricordare un amico, il 45enne Piero Zanardelli, improvvisamente mancato all’affetto della moglie Laura e della figlia Giorgia nel gennaio di quest’anno a causa delle conseguenze di un malore di origine cardiaca. Gli amici hanno scelto di onorarne la memoria con questo gesto concreto.

Cresce la rete dei defibrillatori del Progetto Vita

Questa donazione a sostegno del Progetto Vita Altomilanese, promosso dall’associazione Sessantamilavitedasalvare, porta a 55 il numero delle postazioni pubbliche, fruibili sul 24 ore su 24 territorio comunale da chiunque ne abbia bisogno, implementando la cardioprotezione della città di Legnano.