Inaugurata un’opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio

Taglio del nastro per i lavori eseguiti dal Gruppo CAP nel parcheggio di via Verri.

Inaugurazione in via Verri

E’ stata inaugurata oggi, sabato 28 giugno, un’importante opera di ingegneria idraulica realizzata da Gruppo CAP in via Verri a Parabiago, per la messa in sicurezza del sottopasso di via Matteotti, soggetto ad allagamenti in occasione di piogge intense.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Raffaele Cucchi, il presidente del Gruppo CAP Yuri Santagostino, il prevosto don Maurilio Frigerio, che ha impartito la benedizione, e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Lavori eseguiti per risolvere le criticità idrauliche

Come spiega il Gruppo CAP in una nota, l’intervento nasce per risolvere le ricorrenti criticità idrauliche che colpiscono il sottopasso di via Matteotti, frequentemente soggetto ad allagamenti durante forti piogge. L’attuale rete fognaria, infatti, mostrava limiti strutturali e un’insufficiente capacità di smaltimento nei momenti di massima portata.

Un intervento diretto sulla rete esistente avrebbe comportato lavori estesi e altamente invasivi su chilometri di infrastruttura, con gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina. Da qui la scelta di una soluzione alternativa e mirata: realizzare opere capaci di “alleggerire” i flussi diretti verso valle, riducendo i picchi di pressione sulla rete e garantendo un regolare deflusso anche in caso di eventi meteorici intensi.

L’intervento nel dettaglio

L’opera, dal valore complessivo di circa 9,7 milioni di euro, ha permesso di:

Eliminare il rischio di allagamento del sottopasso, grazie alla realizzazione di una vasca volano interrata da 25.800 m³ che raccoglie e regola i picchi di portata idrica

Costruire una condotta in calcestruzzo di 270 metri per il convogliamento delle acque

Integrare un manufatto di sfioro lungo via Butti per deviare le portate in eccesso

Spostare una condotta Ø700 mm in via Cavalieri per ottimizzare i flussi

Realizzare un sistema di drenaggio per il nuovo parcheggio, con serbatoi di raccolta dell’acqua piovana

Restituire alla cittadinanza un’area riqualificata, trasformando la copertura della vasca in un parcheggio a servizio del vicino cimitero.

Un modello di gestione integrata

Il progetto rappresenta una best practice nel campo della gestione del servizio idrico integrato, in quanto:

Evita interventi invasivi su vasta scala grazie alla strategia di “alleggerimento” della rete

Impiega tecnologie avanzate per il monitoraggio da remoto delle infrastrutture

Rappresenta un esempio concreto di economia circolare e resilienza urbana