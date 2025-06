Inaugurata tra gli applausi la nuova ambulanza di Rho Soccorso

Benedetta dal prevosto di Rho don Gianluigi Frova ora è pronta per percorrere chilometri per aiutare le persone in difficoltà.

La nuova ambulanza è la numero 64 da quando è nata l'associazione Rho Soccorso

E’ stata inaugurata tra gli applausi dei volontari presenti, con il taglio del nastro fatto dal presidente Fabrizio Pregliasco e dal sindaco Andrea Orlandi, la nuova ambulanza di Rho Soccorso. «La numero 64 - ha detto il presidente Fabrizio Pregliasco - perché le abbiamo numerate tutte. E’ dedicata ad alcuni amici volontari che non ci sono più e ci guardano da lassù».

Sulla fiancata la nuova ambulanza riporta i nomi dei volontari scomparsi cui è stata dedicata

Il mezzo, infatti, sulla fiancata riporta i nomi di Massimo, detto Rada che ha svolto servizio nell’associazione rhodense per 29 anni, Francojse 17 anni di servizio, Venanzio detto Venny 10 anni, Sergio 7 anni, Bruno 5 anni con le tute arancioni prima di volare in Cielo. Presenti in piazza oltre al presidente Fabrizio Pregliasco, tanti volontari di ieri e di oggi, il vice sindaco Maria Rita Vergani, l’assessore Paolo Bianchi, il consigliere comunale della Lega Christian Colombo

Al termine dell'inaugurazione comunicate le date della festa il cui ricavato servirà per acquistare una nuova ambulanza

Al termine della cerimonia per l’inaugurazione della nuova ambulanza i volontari dell’associazione rhodense che si occupa di pronto intervento hanno comunicato le date della tradizionale festa che anche quest’anno si terrà dal 20 al 22 giugno nell’area feste del comune di Pogliano Milanese dove si trova la seconda sede dell’associazione. Il ricavato della festa servirà per l’acquisto di una nuova ambulanza per pronto intervento e trasporti.