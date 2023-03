Inaugurata la porzione Est del Parco Gisella Floreanini

Inaugurato oggi, sabato 18 marzo, con un rinfresco e un brindisi la porzione Est del Parco Gisella Floreanini di via Gramsci a Novate Milanese.

Si tratta della presentazione al pubblico del rinnovo delle strutture del giardino.

“Ragazzi e soci di Anfass del Centro Socioeducativo Il Ponte, disabili che vengono dal comprensorio di Garbagnate, Bollate e Novate hanno ristrutturato le panchine con un abile lavoro di carteggiatura e ritinteggiatura su legno – ha spiegato il presidente di Anfass Enzo Lupis – Abbiamo poi piantato due alberi, un Acero e una Forsizia e realizzato delle simpatiche vasche di fiori utilizzando dei copertoni d’auto verniciati in vari colori riempiendoli con piante da fiore. Vorremmo che sia il primo passo perché la nostra intenzione è continuare la ristrutturazione di questo parco, di costruire una pedana e uno scivolo per rendere una zona rialzata accessibile a tutti, finire di sistemare a nuovo le restanti panchine e di intervenire su una vasca che fu creata per fare uno specchio d’acqua che non ha mai funzionato ma che diventerà una grande vascone riempiendola di terriccio per fiori e piante”.