Inaugurata la panchina rosa della prevenzione

Inaugurata la panchina rosa nel parco comunale di Inveruno.

Una panchina rosa nel parco comunale

L’iniziativa, promossa sabato 18 ottobre dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione Cuore di donna, ha la finalità di ricordare attraverso questo simbolo permanente l’importanza della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno.

Il sindaco Nicoletta Saveri ha sottolineato:

“L’inaugurazione di questa panchina è un gesto ricco di significato, perché attraverso questo colore possiamo ricordare questo tema importante per la salute di tutte le donne”.

Saveri ha poi ringraziato i volontari Luigi, Fabio e Stefano per aver dipinto la panchina.

Novanta al via della Camminata in Rosa

Marzia Pinotti, referente di zona di Cuore di donna, ha ricordato che gli eventi organizzati dal sodalizio, come l’aperitivo itinerante e le camminate, sono finalizzati a diffondere la cultura della prevenzione e con quanto raccolto si offre la possibilità alle donne di fare l’ecografia mammaria. Soddisfazione anche per la Camminata in Rosa di domenica 19 ottobre che ha visto la partecipazione di circa 90 persone.