La panchina, collocata ai Giardini di via Marconi, è stata realizzata dalla Cooperativa “La Ruota”, nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio

Sabato 25 ottobre, il Comune di Canegrate ha inaugurato una panchina dedicata al contrasto ai rischi del gioco d’azzardo patologico, un simbolo concreto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione della consapevolezza, della salute e della responsabilità sociale.

Inaugurata la panchina contro il rischio del gioco d’azzardo patologico

La panchina, collocata ai Giardini di via Marconi, è stata realizzata dalla Cooperativa “La Ruota”, nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio.

Durante l’inaugurazione, il Sindaco Matteo Modica ha sottolineato la gravità del fenomeno:

“Il gioco d’azzardo è una piaga che purtroppo colpisce anche il nostro territorio e coinvolge molte famiglie di Canegrate. Non si tratta solo di un problema economico, ma di un dramma sociale che incide profondamente sulle relazioni, sulla salute e sulla stabilità familiare.

In troppi casi, l’azzardo porta le persone sull’orlo del baratro, con conseguenze devastanti come l’indebitamento e, nei casi peggiori, l’usura. È nostro dovere, come istituzioni, promuovere consapevolezza, prevenzione e solidarietà, perché nessuno debba affrontare da solo questa battaglia.”

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Il festival “Tutti in gioco”

L’iniziativa, promossa da ATS Milano, Fondazione Somaschi e Albatros cooperativa sociale, si inserisce nel festival “Tutti in Gioco”: un mese dedicato alla sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico, con oltre 30 eventi diffusi su tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano.

Il festival rappresenta un’importante occasione per informarsi, riflettere e agire insieme, costruendo una comunità più consapevole e responsabile, attenta alla salute e al benessere collettivo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Piano Operativo Locale GAP di ATS Milano e coinvolge cittadini, scuole, associazioni, aziende e istituzioni in un’azione condivisa per ridurre i rischi legati al gioco d’azzardo e promuovere una cultura della prevenzione.