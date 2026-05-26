L'intervento voluto da Città Metropolitana ha avuto un costo di 2 milioni 350mila euro, finanziati per 2 milioni con fondi del PNRR

Taglio del nastro per la nuova palestra della succursale del Liceo Rebora di Rho, situata in via Beatrice D’Este. L’opera, fortemente voluta e cofinanziata dalla Città metropolitana di Milano, rappresenta un importante intervento di potenziamento degli spazi scolastici.

Inaugurata la nuova palestra della succursale del Liceo Rebora

Il progetto, del valore complessivo di 2 milioni 350mila euro, è stato realizzato grazie a un finanziamento PNRR di 2 milioni di euro integrato dal cofinanziamento della Città metropolitana pari a 350mila euro. La struttura è stata concepita per rispondere alle esigenze degli studenti, con un ampio campo polivalente omologabile per basket e pallavolo secondo i requisiti CONI per campi destinati all’allenamento.

Particolare cura è stata riservata al comfort e alla sicurezza: due spogliatoi per gli studenti dotati di armadietti, panche, specchi, lavabi e docce, due spogliatoi dedicati agli insegnanti, un’area infermeria e appositi depositi per i materiali sportivi. L’edificio è realizzato con vespaio areato per prevenire l’umidità, finiture in intonaco plastico sui cappotti termici per un migliore isolamento, e dotato di impianto fotovoltaico sulla copertura.

Le parole della Città Metropolitana

“Con questa nuova palestra confermiamo con i fatti che le scuole sono una priorità assoluta per Città Metropolitana di Milano – dichiara il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia – Abbiamo scelto di investire con determinazione non solo nel capoluogo ma nel maggior numero possibile dei 133 Comuni che compongono l’area metropolitana, perché ogni studente, indipendentemente dal comune in cui risiede, ha diritto a spazi moderni, sicuri e funzionali per crescere e praticare attività sportiva. Il nostro impegno per l’edilizia scolastica non si ferma: continuiamo a lavorare per riqualificare e potenziare le strutture formative del territorio metropolitano.”

L’intervento si aggiunge ai precedenti lavori realizzati sempre con fondi PNRR presso lo stesso istituto: nel 2022 una ristrutturazione degli spazi didattici per 1 milione 650mila euro e nel 2024 l’adeguamento normativo antincendio (impianti di rilevazione fumi, segnalazione e allarme, sostituzione completa dell’illuminazione con lampade LED) per 600mila euro.