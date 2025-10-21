Inaugurata la nuova area di sgambamento per i cani

«Uno spazio pensato per i nostri amici a quattro zampe, creato per promuovere socializzazione, gioco e un rapporto armonioso tra animali e persone»

È stata inaugurata domenica pomeriggio la nuova area di sgambamento per i cani in viale Europa, angolo via IV Giugno, a Ossona.

L’inaugurazione

«Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione dell’area cani. Uno spazio pensato per i nostri amici a quattro zampe, creato per promuovere socializzazione, gioco e un rapporto armonioso tra animali e persone – afferma il sindaco Giovanni Venegoni – All’interno si trovano comfort per amici pelosi e proprietari: fontanella, cestini per rifiuti e per deiezioni. Sono stati installati anche percorsi agili per stimolare movimento e divertimento dei cani».

Le regole di accesso

In tanti domenica hanno partecipato insieme ai loro animali all’inaugurazione del nuovo spazio, che è ora a disposizione della cittadinanza. «L’area cani è un luogo di condivisione per tutti: utilizziamola con rispetto, contribuendo a mantenerla accogliente, sicura e pulita – sottolinea il primo cittadino – Ricordiamo che il regolamento relativo all’accesso all’area cani è anche disponibile sul sito del Comune».

Lo sponsor dell’iniziativa

L’Amministrazione comunale rivolge «ancora un grazie speciale al Centro Cinofilo Della Viola, all’educatore cinofilo del Centro Michele Caricato e al nostro Ufficio Tecnico che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò – conclude Giovanni Venegoni – La comunità si rafforza grazie a questi piccoli ma significativi gesti».