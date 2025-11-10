Vittuone conferma la sua attenzione per la salute e il benessere fisico dei cittadini. Sabato sono state ufficialmente inaugurate le aree per l’outdoor fitness e il calisthenics al Parco Amici dello Sport e in Piazza Don Sironi.

Inaugurata la nuova area calisthenics al Parco Amici dello Sport

Il progetto, spiegano dal Comune, ha portato alla creazione di appositi spazi dedicati all’allenamento all’aperto, calisthenics, volleyball, calcio a 5, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi, ai giovani e a tutti gli appassionati di sport nuovi spazi pubblici dove allenarsi in libertà, in un ambiente accogliente, protetto e di qualità. Queste le parole dell’Amministrazione comunale, presente all’inaugurazione con il sindaco Laura Bonfadini e l’assessore ai lavori pubblici Angelo Poles: