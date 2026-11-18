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E’ stata inaugurata la nuova sede della Farmacia Comunale 2 a Terrazzano, a Rho. Davanti ai locali di via Monsignor Fumagalli 7, al taglio del nastro organizzato dall’Ufficio Cerimoniale del Comune, sono intervenuti il Sindaco Andrea Orlandi, il presidente delle Farmacie comunali Alberto Garavaglia e il direttore generale Davide Colombo. Erano presenti gli assessori Paolo Bianchi, Emiliana Brognoli, Valentina Giro, i consiglieri comunali Giuseppe Caronni, Clelia La Palomenta, Vito Galliani, il presidente dell’associazione anziani di Terrazzano, Giuseppe Garavaglia, e diversi esponenti dell’Associazione Anziani di Terrazzano, insieme a un gruppo di soci, il parroco don Daniele Bai che ha impartito la benedizione a quanti saranno attivi in questi locali al servizio della cittadinanza.

I servizi offerti

Nella nuova sede, operativa dal 3 agosto, gli operatori possono gestire holter cardiaco e pressorio, elettrocardiogramma, analisi di prima istanza per glicemia, colesterolo e profilo lipidico. Da settembre sono in corso le vaccinazioni antinfluenzali. Un macchinario speciale permette di analizzare idratazione, presenza di sebo, elasticità della pelle, per poi proporre sieri e creme da giorno, da notte, per contorno occhi, adeguatamente personalizzati. Sono possibili anche test tricologici ed esami del cuoio capelluto, per capire su quali prodotti puntare. Servizi che sono forniti preferibilmente su appuntamento, ma sempre accessibili secondo la disponibilità degli operatori.

I commenti

“E’ una vera emozione inaugurare oggi questa sede – ha detto il direttore dell’Azienda Farmacie dottor Davide Colombo –Ringrazio le persone di Terrazzano che sono intervenute oggi, sono felice perché il Consiglio di Amministrazione si è dimostrato di alto livello e ha creato qualcosa di importante. Sono felice per i colleghi che si trovano a lavorare in ambienti più belli, luminosi e confortevoli. Sono felice per la comunità di Terrazzano, che conta su una farmacia in grado di fornire nuove prestazioni e di offrire aiuti importanti. La nostra vera missione è inserirci nel tessuto cittadino oltre che pensare ai ricavi. Questa sede permette alle validissime colleghe di esprimere la loro professionalità e può dare supporto importante a una comunità che si è sempre dimostrata solida, unita, attenta”.

Il presidente Alberto Garavaglia ha aggiunto:

“Vi ringrazio per la partecipazione, è bello vedere così tante persone presenti a questa inaugurazione. Nostro obiettivo è essere punto di riferimento per la frazione, la scelta di trasferire la sede farmaceutica dalla sede storica di piazza Della Chiesa a questi locali si inserisce nell’indirizzo generale dell’ente di valorizzare la frazione ed è stata una opportunità per l’Azienda per rinnovare gli arredi e le attrezzature e poter utilizzare spazi più ampi e moderni. Qui possiamo svolgere maggiori servizi alla cittadinanza, nel modo più confortevole possibile. Sono felice di vedere qui ex dipendenti, colleghi di altre farmacie comunali del territorio, direttori e presidenti: è simbolo del fatto che lavoriamo bene insieme. Vedo tanti rappresentanti delle istituzioni e ringrazio tutti: il direttore Colombo, la direttrice di sede dottoressa Francesca Speciale, tutti i dipendenti e coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha concluso la cerimonia: