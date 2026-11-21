Taglio del nastro in musica e monito del sindaco affinché ci sia rispetto

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Inaugurata la nuova pista ciclabile che ora collega Casorezzo alla frazione Furato di Inveruno. La strada è stata intitolata alle 21 Madri della Costituente.

Taglio del nastro per la corsia di mobilità dolce

Il taglio del nastro della nuova corsia dedicata alla mobilità dolce ha rispettato tutte le procedure canoniche tra momenti solenni, discorsi e momento musicale. Erano presenti all’inaugurazione il sindaco Rosella Giola, il consigliere comunale Pietro Fittipaldi e i cittadini. L’inaugurazione è arrivata a ridosso delle celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e che celebra ogni anno il 25 novembre segnando l’inizio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che si concludono il 10 dicembre, In base a questa ricorrenza, dunque, l’Amministrazione comunale casorezzese ha voluto omaggiare chi ha contribuito a scrivere la Carta Costituzionale, vale a dire le donne.

La dedica alle Madri della Costituente

Ventuno, in particolare, sono le Madri della Costituente a cui è stato dedicato questo nuovo tratto di ciclabile. Presente anche l’Anpi con Giusy Maggioni e Pino Bergamaschi. L’evento ha visto avvolgere la bandiera Tricolore, suonare l’Inno di Mameli ed eseguire brani curati dalla banda.

Il monito del sindaco

La ciclabile, ha aggiunto Giola, «adesso è utilizzabile da tutti. Mi preme ricordare l’importanza di prendersi cura dei beni pubblici. Serve inoltre rispetto da parte di chi possiede gli amici a quattro zampe affinché non abbandonino deiezioni».