Inaugurata la cappella interna al Cimitero maggiore riqualificata

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Si è svolta oggi, lunedì 2 novembre 2026, al termine della celebrazione eucaristica dedicata a tutti i defunti, la cerimonia di inaugurazione della cappellina interna al Cimitero maggiore di Abbiategrasso, interessata da un importante intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo.

Un intervento complesso e atteso

All’evento erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti la collega assessore Marina Baietta, monsignor Angelo Puricelli (attuale parroco della comunità San Carlo Acutis) e don Paolo Masperi, già parroco di Abbiategrasso. La cerimonia ha rappresentato un momento particolarmente sentito per la cittadinanza, scelto appositamente nel giorno della commemorazione di tutti i defunti.

Un intervento complesso e atteso. La cappella versava in condizioni critiche ed era stata transennata già nel lontano 2021, a seguito del cedimento della parte superiore della struttura e della cupola. Dopo il recupero dei disegni storici del 1885 (relativi alla progettazione originaria del cimitero ad opera dell’ingegner Giuseppe Borsani) e la successiva fase di studio e progettazione affidata allo Studio Calvi, i lavori sono entrati nel vivo nel 2022 con la prima fase di messa in sicurezza dell’edicola sommitale.

Lavori per mezzo milione di euro

Dopo una lunga attesa di circa due anni per l’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, nel 2025 sono state avviate le opere operative. L’intervento complessivo sulla parte esterna ha comportato un costo di circa 500mila euro, finanziato in parte con un mutuo della Cassa depositi e prestiti, in parte con risorse comunali.