Inaugurata in città la nuova sede del circolo Acli

Buone nuove per il circolo di Magenta delle Acli. Nella giornata di lunedì è stata infatti inaugurata in via santa Crescenza 40 la nuova sede dell’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, intitolata al cardinale Carlo Maria Martini. Un nuovo inizio e un passo importante che segna la volontà di radicare sempre più le Acli sul territorio, per essere vicine ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori e agli iscritti.
Inaugurata in città la nuova sede delle Acli
Presenti all’inaugurazione della sede, che funzionerà anche da punto Caf, alcune istituzioni magentine come l’assessore Mariarosa Cuciniello, il deputato magentino Umberto Maerna e il consigliere di opposizione Enzo Salvaggio. Nutrita anche la rappresentanza del mondo aclista, con l’attuale presidente di Acli Magenta Maria Angela Colombo, il referente per il Magentino Gaetano Olchini, il vicepresidente delle Acli Milano con delega al patronato Gianluca Alfano, il segretario con delega alle politiche dell’abitare e del territorio Alessandro Galbusera, il responsabile comunicazione Caf Fabio Ferretti e l’ex deputato nonché già presidente di Acli Corbetta Francesco Prina.
Questo il commento del circolo magentino all’indomani dell’inaugurazione:
“La nostra presidente Colombo ha portato i saluti del circolo, ringraziando i Servizi Acli per aver scelto di potenziare la loro presenza a Magenta e ricordando quanto sia prezioso avere un luogo che unisce attenzione al sociale, partecipazione e solidarietà. Un grazie di cuore alle autorità cittadine e nazionali che ci hanno accompagnato, ai dirigenti delle Acli e dei Servizi Acli, e soprattutto ai tanti cittadini che hanno preso parte a questo momento di festa. Da oggi il nostro circolo ha finalmente una sua casa: uno spazio di incontro, dialogo e impegno sociale, che vogliamo costruire insieme, giorno dopo giorno, con tutta la comunità”.