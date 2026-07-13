Inaugurata con una festa la nuova via Caduti ad Arese

Un nuovo abito per un centro storico tutto nuovo e senza auto

Folla in centro per vedere la nuova strada

Centinaia di cittadini erano presenti all’inaugurazione della rinnovata via Caduti di Arese nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Un evento particolarmente vivace che capita di rado ad Arese. Una rigenerazione urbana che per la giunta è diventata una scommessa. Migliorerà il centro o rimarrà come prima? Marciapiedi più larghi, zona a traffico limitato (eccetto i residenti), piante, fiori e panchine. Ma sabato pomeriggio fino a sera c’erano anche tavoli esterni per un drink e una pizza. Il programma ha visto aprirsi spazi tra la folla di eventi programmati: dalla sfilata della Filarmonica Verdi ai concerti per tutti i gusti lungo la strada più centrale.

Le parole del sindaco Nuvoli

Occhi attenti anche sul taglio del nastro avvenuto in piazza Dalla Chiesa con il sindaco Luca Nuvoli che in compagnia della giunta ha dichiarato. “La strada ha la capacità di rigenerarsi e diventare un luogo frequentato ma come tutti i cambiamenti richiederanno tempo per adeguarsi. Nel lungo periodo daranno beneficio a tutti. Da tanto tempo non vedevano tanta gente, a dimostrazione che c’è curiosità e interesse per questa innovazione. Quella della pedonalizzazione è una scelta forte che guarda al futuro con l’obiettivo di vivere diversamente gli spazi pubblici favorendo l’aggregazione e una mobilità diversa dalla solita automobile. Occorre però continuare a lavorare per migliorare il passaggio e il commercio. Per questo è partita l’organizzazione di altri eventi. Ringrazio le attività commerciali che hanno colto l’opportunità rimanendo aperte anche la sera”.