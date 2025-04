Inaugurata alla Camera dei Deputati la mostra sul Myanmar

Inaugurata oggi pomeriggio alle 15, mercoledì 2 aprile 2025, alla Camera dei Deputati a Roma la mostra "Myanmar, il Paese dal sorriso spezzato", con le foto scattate da Claudio Tirelli, presidente di “Obiettivo sul mondo”, nel corso di una serie di viaggi in Myanmar effettuati nell’arco di quarant’anni.

Nella capitale era presente anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai. Un momento di grande emozione che ha coinvolto l'associazione Obiettivo sul Mondo e tutti i soggetti che si sono spesi per esprimere la loro vicinanza al popolo birmano, colpito qualche giorno fa da un tremendo sisma che ha messo in ginocchio un Paese già fragile per le sue precarie condizioni politico-sociali.

Dal 2 al 10 aprile alla Camera dei Deputati

La mostra fotografica “Myanmar, il Paese del sorriso spezzato” sarà visitabile fino al 10 aprile 2025. Un percorso di immagini e oggetti per raccontare la bellezza e il dramma del Myanmar, Paese segnato da una crisi civile profonda, ma ancora ricco di cultura, spiritualità e speranza. Un’occasione per riflettere, soprattutto alla luce del recente terremoto, sull'importanza di non distogliere lo sguardo da un popolo che lotta per la propria libertà. L’esposizione è allestita nella Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, Roma, ingresso libero, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19.30

Tra i fautori della mostra a Roma l’onorevole Umberto Maerna, presente all’inaugurazione, con il senatore Massimo Garavaglia, oltre ad altri rappresentanti della politica italiana.