In piazza Castello: “Salute in Comune, la prevenzione è vita”

Arriva anche nella città del Leone l’iniziativa. Il Comune di Abbiategrasso, nell’ambito del progetto “Salute in Comune – La prevenzione è vita”, promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute delle donne: visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

Favorire la prevenzione

L’appuntamento da cerchiare con il rosso sul calendario è per sabato 15 novembre 2025 nella suggestiva cornice di piazza Castello. L’iniziativa, rivolta alle donne residenti dai 18 ai 44 anni, prevede la possibilità di effettuare ecografie e mammografie gratuite a bordo dell’Unità Medica Mobile, che sarà presente in piazza Castello ad Abbiategrasso a partire dalle 14. Lo staff medico di Salute in Comune è costituito da specialisti in radiologia senologica, senologi e tecnici di radiologia.

L’obiettivo del progetto è favorire la diagnosi precoce, diffondere la cultura della prevenzione e offrire un servizio sanitario di prossimità accessibile a tutte le donne, con particolare attenzione alle fasce d’età non ancora coperte dai programmi di screening regionali.

L’iniziativa si inserisce nel programma di prevenzione precoce gratuita 2025/2026, resa possibile grazie alla collaborazione tra enti locali, operatori sanitari e realtà del territorio, nell’ambito del progetto “Un Cuore per le Donne”. Per prenotare la propria visita è possibile farlo visitando il sito: www.saluteincomune.com.