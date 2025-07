In pensione lo storico Vigile del fuoco Maurizio Paganini

IN SERVIZIO DA 40 ANNI

Il grazie allo storico pompiere del distaccamento cittadino, per lui un servizio lungo 40 anni

Maurizio Paganini, Vigile del fuoco da anni in servizio a Legnano, è andato in pensione.

Maurizio Paganini, l'ora della pensione

E' arrivata l'ora delle pensione per Maurizio Paganini, storico Vigile del fuoco del distaccamento di Legnano. Per lui 40 anni di servizio per una carriera davvero coi fiocchi. Carriera iniziata nell'agosto 1990, quando è entrato nei pompieri, proprio nel distaccamento cittadino. E' stato attivo anche nella sede di Rho, poi il ritorno a Legnano. Dal 2019 e fino al 30 giugno 2025 ha diretto la sala operativa della sede centrale di via Messina a Milano. Tutti ne ricordano la calma, competenza e capacità decisionale.

La festa

Martedì 8 luglio 2025, nel distaccamento legnanese, si è svolto il saluto e ringraziamento a Paganini. Tutti quelli che lo hanno conosciuto e lavorato con lui, ne ricordano la lucidità e intelligenza, la sua capacità nell'insegnare come essere un ottimo pompieri e la sua grande voglia e capacità di promuovere un senso di squadra. E poi il sorriso e la sua calma, che non sono mai mancate. Da tutti i colleghi l'augurio di godersi la meritata pensione.