La Commissione Commercio, svoltasi nei giorni scorsi su richiesta dei gruppi di opposizione (presenti all’incontro Uberto Re, Daniele Paggiaro, Christian Colombo Dario Re, Vito Galliani e Angelo Rioli quest’ultimo della lista civica di maggioranza + Rho) ha visto la presenza di diversi rappresentanti del mondo del commercio locale.

L'Amministrazione comunale, presente con il Sindaco Andrea Orlandi , il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l'assessora alla Mobilità Valentina Giro, ha colto l'occasione per spiegare ai diretti interessati progetti, prospettive e criticità affrontate. Uno dei progetti presentati è stato quello dal titolo «In pausa pranzo, il giovedì, vieni a Rho»

Una commissione, quella presieduta da Fulvio Caselli consigliere comunale del Partito Democratico nel corso della quale si è parlato anche di Ztl che i commercianti vorrebbero limitare ad alcune fasce orarie.

«Da quando è stata istituita col Sindaco Cavicchioli sono arrivate diverse richieste - ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - Oggi i pubblici esercizi sono quelli che soffrono meno, perché sono cambiate le modalità di consumo. A loro è stato concesso di attivare i dehor e questo conflitto con la possibilità di far passare le auto, penso in particolare a via Matteotti. Con ZTL attiva i giovedì di shopping serale funzionano, sono occasioni di svago e attirano gente Altre iniziative, come lo Sbaracco, sono maggiormente a favore di chi vende abbigliamento. Credo sia importante fare sistema tra diversi soggetti, è una questione di strategie commerciali: da parte nostra siamo pronti ad accompagnare le strategie non siamo certo noi a fare ostruzionismo di marketing territoriale. Non dimentico il tema sicurezza: con le pattuglie a piedi si sono fatti passi avanti, Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri le hanno intensificate».