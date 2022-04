Magenta

I lavori, che dovrebbero chiudersi nel giro di 60-80 giorni, hanno creato diversi malumori a Magenta, soprattutto da parte dei commercianti

Partiranno martedì i lavori del secondo lotto di riqualificazione di via Garibaldi. L'intervento, che inizierà nell’area antistante la chiesetta di San Rocco, prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e l'ampliamento dei marciapiedi con l’obiettivo di rendere, una volta conclusi i lavori, la strada a senso unico in direzione centro.

In partenza martedì il cantiere in via Garibaldi

Nel corso dei lavori vi saranno alcune modifiche viabilistiche per quanto riguarda l’area interessata dal cantiere. Il primo è quello della chiusura completa della piazzetta della chiesa di San Rocco e del primo tratto di via Crivelli a partire da via Villoresi; verrà chiuso anche il traffico sulla via Garibaldi, ma sarà consentito il transito a senso unico alternato a residenti, esercenti, clienti e fornitori. Chiuderanno anche gli ultimi tratti delle vie Melzi e Caprotti con traffico consentito a senso unico alternato solo ai residenti; verrà invertito il senso di circolazione sulle vie Villoresi, Pasubio e S. Crescenzia ed anche in via don Milani per garantire ingressi e uscite per le scuole Baracca.

"La data di avvio del cantiere è stata discussa con i commercianti della zona coinvolta dall'opera di riqualificazione – spiega il sindaco Chiara Calati – Questi lavori sono finanziati con le risorse ottenute attraverso il bando del Distretto del Commercio e per non perderle è necessario chiudere il cantiere entro il 15 settembre. Al fine di non correre rischi inutili e di completare un'opera così importante per la Città abbiamo concordato la data di avvio per il prossimo martedì 26 aprile cercando di creare il minor disagio possibile e con l'auspicio che il cantiere possa concludersi al più presto".

L’annuncio dell’avvio del cantiere, che dovrebbe stazionare all’incirca tra i 60 e gli 80 giorni sulla via, ha creato diversi malumori, soprattutto tra le attività commerciali.