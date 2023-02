In partenza le novità della raccolta differenziata

Due serate ad invito, prima a Marcallo lunedì e poi a Casone martedì per illustrare il nuovo servizio di igiene ambientale targato Asm (Azienda Speciale Multiservizi), che sarà attivo dal 1 marzo.

La scelta che l’Amministrazione ha attuato di affidare il servizio di igiene urbana alla società partecipata porta dei vantaggi sia sulla raccolta porta a porta sia sulla gestione dell’ecocentro. Un cambiamento che dovrebbe generare efficienza e risparmio in prospettiva anche delle buone pratiche che dovrebbero consentire dei miglioramenti. A presentare il nuovo percorso lo stato maggiore dell’azienda magentina: l’amministratore delegato Andrea Zanardi, il direttore generale Aldo Amadori e il responsabile del servizio di igiene urbana Flavio Borsani. A introdurre e a presentare le due serate a San Marco e nel salone dell’oratorio di Casone il sindaco Marina Roma.

"Le modifiche portano impegno da parte di tutti. Però se i cambiamenti sono in meglio, dopo il primo assestamento alle nuove regole, dovremmo avere dei miglioramenti - ha detto il sindaco - Questo nuovo affidamento consente di introdurre anche dei servizi aggiuntivi e quindi a parità di costi, si avrà l’apertura dell’ecocentro per i cittadini un giorno in più, il servizio di spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini fatto da Asm che libererà gli operai comunali per altri interventi di manutenzione sul paese".

La prima importante differenza riguarda la divisione del territorio cittadino in due zone: la A ad ovest e la B a est. A disposizione dei cittadini esiste un calendario e l’elenco delle vie dettagliate con i giorni di raccolta.

"La suddivisone del territorio è stata una scelta per garantire la presenza giornaliera di Asm sul vostro territorio. Inoltre si sono introdotti dei servizi che sono: l’incremento degli orari di apertura della piattaforma ecologica aperta anche al martedì(sarà chiusa dalunedì al 3 marzo per cambio dei container), ha spiegato Amadori - E poi sarà introdotta la raccolta dei cestini sui quali verrà posto un dispositivo in modo che lo svuotamento sia garantito e segnali gli eventuali danni per atti vandalici. Infine verrà introdotta una nuova «app» specifica per consentire segnalazioni di abbandono rifiuti o di interventi igienici. Per ultimo, il numero verde 800121622 per contattare la sede magentina".