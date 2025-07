il cantiere previsto

Dopo l’avvio del cantiere per la riqualificazione e la messa in sicurezza di corso Italia la scorsa settimana, un altro asse fondamentale per la viabilità di Legnano bisognoso di interventi alla sede stradale, la via Mauro Venegoni, sarà interessato da venerdì 4 luglio da asfaltatura, nel tratto fra Piazza del Popolo e via Firenze.

In partenza l'asfaltatura di via Venegoni

I lavori si articoleranno in tre fasi, ciascuna stimata in quattro giorni (quindi per dodici giorni complessivi di lavoro), per limitare l’impatto della chiusura sul traffico. Durante l’esecuzione dei lavori il tratto di strada interessato dal cantiere sarà chiuso al traffico tutto il giorno con l’eccezione, nella seconda fase, dell’incrocio con via Genova e XX Settembre, che sarà regolato da movieri.

La prima fase riguarderà il tratto fra piazza del Popolo e l’incrocio con via XX Settembre e comporterà la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia per i residenti delle vie che intersecano la via Venegoni, ossia le vie Fiume, Marco Polo, Don Minzoni, Venezia, Maurizio Quadrio e Bergamo. In tutte queste vie sarà istituito il divieto di sosta.

La seconda fase interesserà il tratto fra piazza Vittorio Veneto e il civico 104 (civico che precede il parcheggio di fronte all’ex cinema Golden). L’incrocio con le vie Genova e XX Settembre sarà gestito con movieri e sarà vietata la sosta in via Venegoni e piazza Vittorio Veneto

La terza fase riguarderà il tratto fra il civico 106 e l’incrocio con via Firenze. Via Bologna sarà chiusa dall’intersezione con la via Venegoni e l’accesso sarà consentito soltanto ai residenti.