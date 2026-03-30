Per i cittadini di Arconate questi sono gli ultimi giorni utili per ritirare i nuovi sacchi grigi con il microchip che, a partire da martedì 7 aprile, andranno utilizzati per esporre i rifiuti indifferenziati.

In partenza la Tariffa puntuale: ultimi giorni per ritirare i sacchi grigi

La distribuzione del kit è partita lunedì 2 marzo allo sportello comunale di via Roma, dove gli operatori di AEMME Linea Ambiente saranno presenti sino a martedì 31, per tre giorni a settimana (il lunedì e il sabato, dalle 9.00 alle 14.00 e il giovedì, dalle 13:00 alle 18:00). Dal 1° aprile lo sportello di via Roma tornerà ad essere gestito dal personale comunale e sarà aperto al pubblico il mercoledì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Le dotazioni- Ciascun cittadino (utenza domestica) intestatario Tari ha diritto a 20 sacchi grigi (2 rotoli da 10 sacchi cadauno), al pieghevole informativo con tutte le istruzioni legate al nuovo sistema e al kit degli altri sacchi necessari per la raccolta (50 sacchi gialli per gli imballaggi in plastica e 100 in Mater-b per i rifiuti organici), mentre per le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, etc.) sono previsti 40 sacchi grigi con il microchip, il pieghevole con tutte le informazioni utili, 50 sacchi gialli per gli imballaggi in plastica, 100 in mater-b per i rifiuti organici e il nuovo badge per il ritiro delle future dotazioni.

I sacchi azzurri

Un discorso a parte meritano i sacchi azzurri, che costituiscono un’agevolazione riservata:

– alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Per loro è prevista una dotazione di 40 sacchi l’anno;

– agli adulti/anziani che fanno uso dei presidi assorbenti (pannoloni) distribuiti dall’Ats. Per loro è prevista una dotazione di 60 sacchi l’anno.

Una volta che gli aventi diritto avranno esaurito la loro dotazione annuale di sacchi azzurri, dovranno necessariamente utilizzare i sacchi grigi per buttare i pannolini e i pannoloni.

Il sacco che “parla di te”- Come è stato ricordato nel corso dei due incontri pubblici, i nuovi sacchi grigi sono personalizzati: prima di consegnarli al destinatario, l’operatore di AEMME Linea Ambiente ha, infatti, associato il codice a barre presente sui sacchi alla tessera sanitaria del cittadino intestatario Tari.

Ogni volta che il sacco grigio verrà esposto sarà conteggiata, ai fini della Tassa Rifiuti, n. 1 esposizione. Ecco perché al cittadino converrà esporlo solo quando è pieno. Questa è la regola cui è bene abituarsi sin dall’inizio, sebbene da qui a dicembre il nuovo sistema sarà in fase sperimentale: solo dal gennaio 2027, infatti, il conteggio della Tari terrà conto anche del numero di sacchi grigi esposti. I sacchi azzurri non saranno, invece, conteggiati ai fini del calcolo della Tassa Rifiuti, sebbene anch’essi sino dotati di microchip.

L’installazione di un distributore

Nel mese di maggio nel cortile della biblioteca comunale (via Turati 1), sarà installato un distributore automatico che permetterà ai cittadini di ritirare autonomamente le future dotazioni di sacchi grigi. Nei mesi successivi il distributore sarà abilitato a rilasciare anche i sacchi azzurri agli aventi diritto.

In viale Giovanni Paolo II (dove sorgeva la vecchia pesa pubblica), sarà installata prossimamente un’ecoisola, dove i cittadini potranno buttare quattro tipologie di rifiuto, quali:

* piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche): telefoni cellulari, telecomandi, lettori MP3, radiosveglie, ferri da stiro, trapani, rasoi elettrici e spazzolini elettrici;

* piccoli oggetti in metallo (pentole, coperchi, posate, utensili da cucina, attrezzi per il bricolage),

* toner e cartucce a getto d’inchiostro

* piccoli ingombranti (giocattoli, borracce e appendini in plastica, soprammobili, recipienti in plastica dura come i catini, i secchi e le bacinelle).

Molti di questi rifiuti finiscono spesso impropriamente nel sacco dell’indifferenziato o in quello della plastica, con un aggravio di costi per i cittadini e un danno all’ambiente. Ecco, dunque, l’utilità di questa struttura, che offrirà ai cittadini la comodità di potersi sbarazzare di questi rifiuti, senza doversi per forza rivolgere alla piattaforma ecologica di via degli Aceri, dove sono presenti i contenitori destinati alle varie tipologie di rifiuti.

Per qualsiasi informazione inerenti il servizio di Igiene Urbana è disponibile il Numero Verde gratuito 800 196363, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.