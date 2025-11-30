In paese ora si riciclano… anche le scarpe da ginnastica

Una bella iniziativa sostenibile in paese. In collaborazione con Amaga parte a Bareggio il progetto Esosport.
Per ridurre sprechi
Si tratta del progetto di recupero e riciclo delle scarpe da tennis di Eso Recycling, un’azione concreta per ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità nel Comune di Bareggio. Il materiale raccolto, nel centri sportivi del paese Facchetti/Falcone e Magistrelli, verrà trasformato in pavimentazioni antitrauma per i parchi cittadini, restituendo nuova vita a ciò che altrimenti diventerebbe rifiuto. Un piccolo gesto per ciascuno di noi, un grande passo per il nostro ambiente. Una semplice operazione utile per il benessere dell’intera comunità .
«Vi invitiamo a portare egli appositi contenitori le scarpe da ginnastica che non utilizzate più perché attraverso il riciclo si otterrà una nuova materia prima che verrà utilizzata per realizzare pavimentazioni antitrauma. Stasera è stato montato il primo contenitore al centro “Facchetti” di San Martino, nei prossimi giorni ne troverete uno anche al centro Magistrelli/parco Arcadia» sottolinea l’Amministrazione.
Come conferire
Sui social dell’ente comunale è il sindaco Linda Colombo a spiegare il funzionamento e le finalità del progetto e rilanciare l’invito a tutti i cittadini di partecipare:
«Abbiamo aderito all’iniziativa di Esospor in collaborazione con Amaga per incentivare e promuovere il riciclo. In questo caso specifico si tratta di contenitori per il riciclo delle sneaker, le scarpe da ginnastica, che verranno posizionati in vari punti della città vicino ai centri sportivi per favorire l’iniziativa – spiega il primo cittadino – Un’operazione semplice, basta inserire le scarpe che si vuole buttare nell’apposito sacchetto , aprire il contenitore e conferirle all’interno. A questo punto le scarpe riciclate verranno riutilizzate per realizzare del materiale antitrauma che sarà poi utilizzato nelle aree giochi pubbliche del Comune».