In paese ora si riciclano… anche le scarpe da ginnastica

Una bella iniziativa sostenibile in paese. In collaborazione con Amaga parte a Bareggio il progetto Esosport.

Per ridurre sprechi

Si tratta del progetto di recupero e riciclo delle scarpe da tennis di Eso Recycling, un’azione concreta per ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità nel Comune di Bareggio. Il materiale raccolto, nel centri sportivi del paese Facchetti/Falcone e Magistrelli, verrà trasformato in pavimentazioni antitrauma per i parchi cittadini, restituendo nuova vita a ciò che altrimenti diventerebbe rifiuto. Un piccolo gesto per ciascuno di noi, un grande passo per il nostro ambiente. Una semplice operazione utile per il benessere dell’intera comunità .

«Vi invitiamo a portare egli appositi contenitori le scarpe da ginnastica che non utilizzate più perché attraverso il riciclo si otterrà una nuova materia prima che verrà utilizzata per realizzare pavimentazioni antitrauma. Stasera è stato montato il primo contenitore al centro “Facchetti” di San Martino, nei prossimi giorni ne troverete uno anche al centro Magistrelli/parco Arcadia» sottolinea l’Amministrazione.

Come conferire

Sui social dell’ente comunale è il sindaco Linda Colombo a spiegare il funzionamento e le finalità del progetto e rilanciare l’invito a tutti i cittadini di partecipare: