In paese arriva la segnaletica salvavita

La segnaletica stradale di Dairago si rinnova e ora i defibrillatori presenti in paese sono individuabili anche grazie ad apposite indicazioni tracciate sull'asfalto.

Segnaletica salvavita sulle strade cittadine

La scorsa settimana, in concomitanza con i lavori di rifacimento di una buona parte della segnaletica orizzontale delle principali intersezioni del centro abitato, sono stati realizzati anche dei segnali nelle vicinanze di tutti i 14 Dae pubblici, per renderli ulteriormente visibili e individuabili. Un’iniziativa che ha fatto guadagnare al Comune di Dairago i ringraziamenti e gli elogi da parte di Sessantamiilavitedasalvare Altomilanese odv, associazione che si occupa di promuovere la diffusione di questo strumento salvavita nell’Altomilanese.

Cicalino e pulsante in braille per due semafori

In aggiunta, sono stati ammodernati i due impianti semaforici lungo la direttrice via Verdi-via Damiano Chiesa, che attraversa il territorio comunale da sud-est a nord-ovest, corredandoli di cicalino e pulsante in braille in modo da agevolarne l’uso ai non vedenti e ipovedenti.

La mappa dei Dae installati a Dairago e dintorni

Il sindaco Paola Rolfi ha così commentato:

"Per avere maggiori informazioni sui Dae, vi invito a seguire l’attività di Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv, associazione impegnata a promuovere la diffusione di questo importante strumento salvavita nell’Altomilanese. A questo link potete trovare la mappa dei Dae presenti a Dairago e nei comuni della nostra zona: https://www.sessantamilavite.it/#mappa-dae".