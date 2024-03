Trasporti, sicurezza e Pnrr al centro dell'incontro tra sindaci e prefetto

Nuovo incontro del prefetto Claudio Sgaraglia con i sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Milano, per conoscere e approfondire le peculiarità e le esigenze delle comunità del territorio milanese.

Il prefetto Claudio Sgaraglia a Legnano per incontrare i sindaci dell'Altomilanese

Grazie all’ospitalità del sindaco di Legnano Lorenzo Radice, venerdì 22 marzo il prefetto ha incontrato - nella storica cornice della Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni - i primi cittadini dei 22 Comuni della zona dell’Altomilanese: Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello e Villa Cortese.

Sul tavolo i trasporti, la sicurezza, il Pnrr e la carenza dei segretari comunali

Tra le tematiche affrontate, i sindaci hanno segnalato la necessità di un potenziamento della rete del trasporto pubblico locale, l’esigenza di migliorare la percezione di sicurezza e di rispetto della legalità, le difficoltà correlate con gli interventi previsti dal Pnrr, che in questi territori comprendono anche opere di particolare rilevanza, quale il potenziamento della ferrovia Gallarate-Rho, nonché, per i Comuni di minori dimensioni, la carenza di segretari comunali.

Con riferimento al tema della mobilità, il prefetto Sgaraglia ha assicurato che la Prefettura intende promuovere un tavolo interistituzionale per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi dislocati sul territorio.

Il prefetto ha quindi confermato la massima attenzione in tema di sicurezza e di rispetto della legalità, tanto con riferimento a fenomeni di microcriminalità, degrado e disagio giovanile che in relazione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un tessuto economico-produttivo particolarmente appetibile quale quello dell’Altomilanese.

Con riferimento all’attuazione del Pnrr, il Prefetto ha assicurato il costante supporto della Prefettura agli Enti, anche tramite la partecipazione di rappresentanti delle varie Aree omogenee del milanese nella cabina che è stata appena istituita presso la Prefettura dove analizzare e dirimere le possibili criticità.

È stata poi confermata la particolare attenzione al tema della carenza di segretari comunali, con l’indizione ministeriale di molteplici concorsi, di cui uno attualmente in fase di conclusione e i cui vincitori dovrebbero a breve prendere servizio.

"Un fattivo coordinamento interistituzionale" per rispondere alle esigenze dei cittadini

Il prefetto Sgaraglia ha espresso infine ai rappresentanti degli Enti locali la propria soddisfazione sia per il proficuo confronto che per l’approccio dei primi cittadini alle tematiche affrontate.

Questo, sul presupposto che "un concreto e fattivo coordinamento interistituzionale - tanto tra i singoli Comuni, quanto tra i diversi livelli di governo - costituisca lo strumento indispensabile per rispondere efficacemente alle istanze e alle esigenze dei cittadini".