Una serata all’insegna della partecipazione, del confronto e della condivisione quella organizzata domenica 21 giugno dalla sezione della Lega di Bareggio, dove centinaia di cittadini, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, militanti e simpatizzanti si sono ritrovati per un momento conviviale e di approfondimento politico.

In oltre 200 alla cena, successo per l’iniziativa della Lega Bareggio

L’iniziativa ha visto la presenza dell’europarlamentare Silvia Sardone, del segretario regionale della Lega Massimiliano Romeo, del consigliere regionale Silvia Scurati, con i quali sono stati affrontati temi di stretta attualità legati alle prospettive della Lombardia, alle esigenze del territorio e alle sfide che attendono l’Europa nei prossimi anni.

Il rapporto con le comunità locali

Nel corso della serata è stata ribadita l’importanza del rapporto diretto con le comunità locali e della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. La presenza di sindaci, amministratori e rappresentanti del territorio ha confermato la volontà di proseguire un percorso fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla ricerca di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini.

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Idee e priorità politiche

L’incontro è stato anche l’occasione per condividere idee, progetti e priorità politiche con l’obiettivo di continuare a costruire una Lombardia sempre più forte, competitiva e vicina alle esigenze delle famiglie, delle imprese e delle realtà locali.

Il ringraziamento della sezione