Una serata all’insegna della partecipazione, del confronto e della condivisione quella organizzata domenica 21 giugno dalla sezione della Lega di Bareggio, dove centinaia di cittadini, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, militanti e simpatizzanti si sono ritrovati per un momento conviviale e di approfondimento politico.
In oltre 200 alla cena, successo per l’iniziativa della Lega Bareggio
L’iniziativa ha visto la presenza dell’europarlamentare Silvia Sardone, del segretario regionale della Lega Massimiliano Romeo, del consigliere regionale Silvia Scurati, con i quali sono stati affrontati temi di stretta attualità legati alle prospettive della Lombardia, alle esigenze del territorio e alle sfide che attendono l’Europa nei prossimi anni.
Il rapporto con le comunità locali
Nel corso della serata è stata ribadita l’importanza del rapporto diretto con le comunità locali e della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. La presenza di sindaci, amministratori e rappresentanti del territorio ha confermato la volontà di proseguire un percorso fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla ricerca di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini.
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Idee e priorità politiche
L’incontro è stato anche l’occasione per condividere idee, progetti e priorità politiche con l’obiettivo di continuare a costruire una Lombardia sempre più forte, competitiva e vicina alle esigenze delle famiglie, delle imprese e delle realtà locali.
Il ringraziamento della sezione
“Da sempre la Lega fonda la propria azione politica sull’ascolto delle comunità, sulla valorizzazione delle autonomie locali e sull’impegno quotidiano al servizio delle persone – afferma la sezione della Lega di Bareggio -. La grande partecipazione registrata durante la serata conferma quanto sia importante mantenere un rapporto diretto con il territorio, creando occasioni di confronto e condivisione sui temi che interessano i cittadini. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, gli amministratori presenti, i militanti e i simpatizzanti che hanno contribuito al successo dell’evento. Un ringraziamento particolare va ai nostri volontari che, nonostante il caldo intenso, hanno lavorato con passione e disponibilità per garantire la perfetta riuscita della serata”.