In moto da Rho fino al Grossglockner: 5 amici e tanta voglia di mettersi in gioco

IMPRESE

Tra motori, risate e avventure dal parco nazionale Alti Tauri alle spettacolari montagne austriache

Venerdì scorso, alle prime luci dell’alba, Davide Righetti, Alberto Iuliano, Lorenzo Boccardi, Renato Bruschi e Roberto Contio si sono messi in viaggio da Rho, pronti a raggiungere alcune tra le vette austriache più celebri tra i motociclisti di tutto il nord Europa.

L'impresa nata a tavolino nella sede storica di via Porta Ronca

All’interno delle mura del Motoclub con sede in Porta Ronca, i cinque amici, che spesso si riuniscono per condividere idee, sogni e proposte di viaggio durante animate cene, hanno deciso d’intraprendere la mitica strada alpina del Grossglockner: 48 chilometri di tornanti spettacolari, con panorami mozzafiato che si aprono dal cuore del Parco nazionale Alti Tauri fino alla vetta della montagna più alta dell’Austria, la maestosa Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Il primo giorno di viaggio è stato impegnativo: i cinque motociclisti hanno percorso ben 487 chilometri, sfidando un clima torrido che sembrava voler imitare le afose giornate lombarde di quest’ultima settimana. Solo in cima alla vetta hanno finalmente trovato un vero sollievo: le temperature, decisamente più basse rispetto alla pianura, hanno imposto il ritorno a felpe che a Rho potevamo solo sognarci.

Più di 1.500 chilometri percorsi su due ruote vedendo panorami indescrivibili

«Sul cibo siamo imbattibili; abbiamo trovato persino una pizzeria gestita da un friulano» racconta Lorenzo, prima di rievocare con entusiasmo i momenti trascorsi al Passo del Resia, la visita alla suggestiva Curon e la salita al Passo del Fuorn, raggiungendo i 2.149 metri di altezza, senza dimenticare il famoso Passo del Maloj, meta ambita dai motociclisti. Il viaggio dei cinque amici si è concluso lunedì sera, quando sono rientrati in città con un conteggio finale di circa 1.500 chilometri percorsi su due ruote. Anche quest’anno panorami indescrivibili, foreste sconfinate, torrenti e cascate hanno fatto da cornice a sgasate di puro divertimento tra i cinque amici del Motoclub che li aspetta, sempre in Porta Ronca, per un resoconto altrettanto emozionante e carico di entusiasmo.