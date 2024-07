In mostra il lavoro quotidiano della Croce Azzurra Ticinia

Il lavoro svolto quotidianamente della Croce Azzurra Ticinia a San Giorgio su Legnano raccontato in una mostra fotografica.

La Croce Azzurra Ticinia in mostra nel palazzo comunale

L'esposizione ha aperto i battenti oggi, lunedì 1 luglio, rimarrà allestita fino al 31 agosto nell'atrio del municipio sangiorgese di piazza 4 Novembre 7 e sarà liberamente visitabile nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. A organizzarla, il Circolo Socio Culturale Hobbisti, in collaborazione con Croce Azzurra Ticinia odv e con il patrocinio dal Comune di San Giorgio su Legnano.

Un viaggio per immagini nel lavoro quotidiano dell'associazione

Attraverso le immagini raccolte dai volontari che svolgono le loro attività sul territorio comunale, i visitatori potranno scoprire l'organizzazione, i mezzi dedicati ai servizi e le risorse umane che li realizzano, scoprendo come dedicando anche un poco del proprio tempo si possa dare un effettivo e importante aiuto alle persone.

Hai tra i 18 e i 78 anni? Puoi diventare volontario anche tu

Croce Azzurra Ticinia offre un servizio di trasporto verso ospedali, centri diagnostici, case di cura, residenze sanitarie, comunità educative e cooperative sociali, per eseguire visite, esami, terapie, attività, percorsi educativi. Chi ha del tempo da dedicare agli altri e vuole aiutare le persone in difficoltà può diventare volontario dell'associazione, che così si rivolge a sangiorgesi e non solo: "Se sei dinamico, vuoi sentirti utile e hai un’età compresa tra 18 e 78 anni, contattaci al 0331.400612, diventa volontario anche tu!".