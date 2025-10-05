In memoria della poetessa Marcela Rodríguez Valdivieso

Al ristorante ristorante “Orto di San Antonio” di Abbiategrasso , sabato pomeriggio 4 ottobre 2025, si è inaugurato il “Muretto di Fotografie Autografate” ribattezzato l’angolo di Marcela, artista cilena abbiatense di adozione che ha ideato questo progetto. Proprio sabato il sogno dell’artista sud americana è diventato realtà nel giorno della sua scomparsa. Il marito Julio Araya Toro, ha voluto mantenere l’impegno, e nonostante la tremenda perdita, in onore della moglie Marcela, che aveva desiderato e fatto tanto per questa iniziativa, ha presieduto la cerimonia di inaugurazione.

Lottatrice e rivoluzionaria cilena

Proprio sabato in mattina, dopo tre settimane di ricovero per una grave forma di polmonite, è deceduta all’ospedale di Magenta Marcela Rodríguez Valdivieso, nata a Santiago del Cile il 03 Marzo 1953, all’età di 72 anni.

Il marito Julio Araya Toro presidente dell’associazione storica – culturale Ducato di Abbiate-Grasso, ha voluto ricordare sua moglie Marcela con parole cariche d’amore e commozione, una coppia che ha saputo

“Consolidare, valorizzare trasmettere le radici della nostra cultura anche oltre oceano” ha sottolineato Francesco Bottene, presidente del Consiglio comunale di Abbiategrasso e loro personale amico.

Il ricordo commosso di Julio

Il commosso ricordo del marito Julio:

“Fu una lottatrice e rivoluzionaria cilena, che lottò contro la dittatura di Pinochet (1973-1990) e la pseudo democrazia cilena (1990-2025). Poetessa, scrittrice, storica (autodidatta) ed editrice. Alcune dei suoi racconti e poesie sono apparse in svariate antologie, siti web e blog nazionali ed internazionali. Ha scritto prefazioni per i libri di altri autori e ha scritto recensioni letterarie in vari media. Ha partecipato a concorsi nazionale ed incontri internazionali di letteratura, incontri culturali, fiere del libro e giuria dei concorsi letterari. Ha tenuto lezioni e conferenze in diversi paesi come il Cile, Italia, Svezia, Svizzera, Germania e Olanda- ricorda il marito – Autrice di 5 libri di poesie e 12 saggi storici, fu un grande contributo alla letteratura, cultura e l’arte abbiatense. Marcela Rodriguez e estata Presidentessa dell’Associazione letteraria/culturale “Società degli Scrittori Latinoamericani ed Europei” (SELAE). Un donna di una grande umanità, sensibilità e un’artista di grande talento e intelligenza come scrittrice, poeta e storica. Ciao amore mio!”.

L’ultimo saluto a questa grande donna ed artista ci sarà mercoledì 8 Ottobre 2025 alle 15 nella Casa Funeraria di Abbiategrasso (V.le Papa Giovanni XXIII, 38) circondata dall’ affetto di amici, colleghi, artisti e parenti e in particolare dalla sorella Susana e il marito Julio.

“Sabato è stato un pomeriggio davvero speciale all’Orto di Sant’Antonio, dove, insieme al Ducato di Abbiate-grasso, abbiamo inaugurato il muretto di fotografie autografate degli scrittori ed artisti locali: un progetto nato dall’impegno, dalla passione e dall’entusiasmo della nostra amata Marcela Rodríguez, a cui è stato dedicato con tanto affetto” ha aggiunto Bottene

“Un pomeriggio di grande impatto emotivo, felici per l’inaugurazione del “muretto di Marcela” con le nuove foto autografate degli artisti abbiatensi, ma con la malinconia per la mancanza di Marcela che fin da subito ha sostenuto e creduto in questo progetto insieme a Julio” affermano i titolati del ristorante Orto di San Antonio.

Raccolta fondi

Gli amici della copia hanno deciso di avviare una raccolta fondi. Marcela e Julio sono conosciuti ad Abbiategrasso e non solo per la loro preziosa passione per la letteratura e l’attività letteraria (anche a favore del dialetto milanese): con passione e talento hanno saputo valorizzare il nostro territorio e contribuire alla diffusione della cultura italiana, diventando un punto di riferimento per la promozione culturale e l’incontro tra comunità locali e di continenti diversi.

“Con questa raccolta fondi vogliamo dare un sostegno concreto a Julio, per alleviare almeno in parte le preoccupazioni materiali e permettergli di dedicarsi interamente a stare vicino a Marcela. Ogni contributo, anche piccolo, farà la differenza – spiegato gli amici – La generosità di ciascuno sarà un gesto di amore e di riconoscenza verso ciò che Marcela e Julio hanno saputo donare negli anni a tutti noi, e un segno concreto di vicinanza in questo tempo di dolore. Grazie di cuore a chi potrà donare o anche solo condividere questa campagna”

L’offerta può essere fatta a questo link https://gofund.me/5a9d940a3