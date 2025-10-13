Serata speciale, venerdì scorso, allo stadio comunale di Inveruno con l’evento “In gol per la solidarietà”.

“In gol per la solidarietà” in campo per la Croce azzurra Ticinia

Una partita benefica organizzata da Croce Azzurra Ticinia odv in collaborazione con Accademia Inveruno, che aveva lo scopo di raccogliere fondi proprio per l’associazione Azzurra Ticinia.

In campo la squadra del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese contro la Nazionale Tv e Social, una partita che ha unito passione sportiva e impegno sociale. Divertimento e competizione in campo, con un risultato finale di 4 a 1 per la Nazionale Tv. L’importante non era il risultato in campo quanto quello solidale, infatti tutto il ricavato verrà donato alla sezione inverunese della Croce Azzurra per l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto carrozzine che andrà a sostituire quello attuale, ormai obsoleto.

Durante la serata non solo sport ma anche musica, con l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Inveruno. “Grazie agli organizzatori, a tutti coloro che hanno partecipato alla serata, agli sponsor che hanno contribuito a realizzare l’evento – ha detto il sindaco Nicoletta Saveri – È stata un’occasione per vivere insieme un momento di festa e solidarietà, facendo squadra per una causa importante”.